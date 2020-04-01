Черкесск, , 08:26 — REGNUM На всем Северном Кавказе с 1 апреля действует режим всеобщей изоляции. Первым субъектом, где он был объявлен, стала Чечня. Здесь режим действует с 18 марта. Последними — 31 марта и 1 апреля соответственно — к нему присоединились Дагестан и Северная Осетия.

Согласно указам глав регионов СКФО, жители субъектов не имеют права покидать свои дома без крайней необходимости. Разрешено лишь выходить в магазин и аптеку рядом с домом и ездить на работу, если производства не остановлены. Следить за исполнением режима полной изоляции поручено правоохранительным органам.

Как сообщало ИА REGNUM, на Северном Кавказе зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией в шести субъектах. Остается «оплотом безопасности» в настоящее время лишь Карачаево-Черкесия, где не подтверждено ни одного случая заражения.

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