Уфа, , 08:27 — REGNUM Отдельный фонд продуктов питания для нуждающихся планируют создать в Башкирии. Об этом 31 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам соответствующее решение уже принято, ведь нужно быть готовыми помочь наиболее нуждающимся людям.

Радий Хабиров подчеркнул, что власти ориентируются на самый плохой сценарий.

«К минимум двум месяцам мы должны быть готовы работать и жить в таких условиях», — сообщил глава региона.

По словам вице-премьера республиканского правительства Ильшата Фазрахманова, работа по формированию фонда уже началась. Сейчас прорабатываются вопросы по хранению продуктовых наборов, а также формируется список получателей.

Отмечается, что согласно оценки Минтруда Башкирии, людей, которые будут особо нуждаться в помощи, на территории республики проживает около 150 тысяч человек.