Бангкок, , 08:26 — REGNUM Представитель центра по борьбе с распространением коронавируса в Таиланде Тавизина Висануйотина подтвердила 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране, об этом 1 апреля сообщает Reuters.

По ее словам, общее число инфицированных в стране достигло 1 тыс. 771 человек, также от заболевания COVID-19 скончались 12 человек. Среди последних скончавшихся были мужчины в возрасте 58 и 79 лет.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции была выявлена в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор инфекция распространилась по всему миру унеся жизни свыше 42 тыс. человек.

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