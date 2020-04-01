Пермь, , 08:13 — REGNUM В больницах Пермского края для пациентов с коронавирусной инфекцией подготовят 1842 койки, в том числе более 300 реанимационных. Сейчас уже развернуто 880 мест. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Оксана Мелехова на заседании Совета глав муниципальных образований.

Резервные койки развернут в 15 больницах крупных городов. Это делается для сокращения времени транспортировки пациентов с подозрением на коронавирус до медучреждения. Расстояние до стационара должно быть не более 150 км.

Планируется, что отделение на 35 мест появится в Осе, на 50 мест — в Чайковском и Кудымкаре, на 45 мест — в Октябрьском, на 110 мест — в Березниках.

«Медперсонал пермских больниц, которые уже сейчас укомплектованы и начали принимать заболевших и контактировавших пермяков, прошел обучение оказанию медицинской помощи таким пациентам и правилам личной безопасности. Маски, халаты, костюмы и другие средства индивидуальной защиты у медицинского персонала имеются во всех учреждениях. Разработан график пополнения запасов. Аппараты ИВЛ подключены и готовы к работе», — сказала Оксана Мелехова.

Напомним, в Прикамье подтверждено 13 случаев коронавируса. Со 2 апреля в регионе вводится режим обязательной самоизоляции.

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