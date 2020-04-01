Париж, , 08:12 — REGNUM Министр национального образования Франции Жан-Мишель Бланке заявил, что «от 5 до 8% учащихся» были «потеряны» их учителями, которые не могут связаться с ними, чтобы обеспечить желаемую «непрерывность образования», сообщает Le Figaro.

«Существует большой риск, что нынешняя ситуация будет способствовать расширению неравенства», — признал министр.

В частности, было подписано соглашение, которое позволит каждому учителю отправить распечатанный документ со своего компьютера учащемуся, у которого нет соответствующего оборудования.

Кроме того, по словам министра, планшеты будут распространены местными властями или ассоциациями среди семей, у которых нет компьютера дома.

«Я попросил также руководителей школ связываться с семьями один или несколько раз в неделю», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокурор Парижа Реми Хейц заявил, что инструкции о самоизоляции в столице Франции были «хорошо понятны»населением.

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