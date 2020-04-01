Москва, , 08:10 — REGNUM Предложение Минюста РФ в условиях мировой эпидемии короравирусной инфекции приостановить регистрацию браков и разводов в России корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко:

«Перенос дат регистрации брака и бракоразводного процесса в нынешних условиях выглядит вполне логичным. Ограничение количества гостей на бракосочетании уже действовало в ряде регионов. Для традиционной свадьбы это ощутимое изменение. Ведь молодоженам, как правило, хочется поделиться своей радостью с как можно большим количеством людей.

Более того, сейчас закрыты парки и рестораны, что также не позволяет полноценно отпраздновать судьбоносное событие. Поэтому многие пары и так захотят перенести свадьбу. С разводами дело обстоит немного сложнее. Кто-то решился на этот шаг в связи с невозможностью совместного пребывания в статусе супругов, кто-то собирается приобрести имущество, например, квартиру, машину, и не хотел бы, чтобы это имущество было совместно нажитым.

А в условиях нынешней ситуации с рублем многие вкладывают свои сбережения в движимые и недвижимые активы. Да, в таких случаях срочность развода может быть оправдана. С другой стороны, подобная отсрочка может сыграть и положительную роль в сохранении семьи. Возможно, кто-то передумает разводиться, пожив в режиме самоизоляции и пересмотрев свои взгляды на жизнь, глядя на бушующую вокруг пандемию».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с предложением приостановить из-за вируса регистрацию браков и разводов выступил Минюст РФ. Авторы идеи полагают, что такая мера будет эффективна для профилактики распространения в стране COVID-19. Позднее пресс-служба профильного ведомства известила, что в адрес руководителей глав регионов России направлены предложения перенести на более поздний срок (как вариант, после 01.06.2020) даты государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее.

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