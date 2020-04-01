Санкт-Петербург, 1 апреля 2020, 08:21 — REGNUM Работа врача сопряжена с рисками и подобна военным действиям. Об этом заявил главврач инфекционной больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев, призвав не критиковать своего коллегу, главврача московской больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который заразился коронавирусом.
По словам Гусева, врач ставит жизнь пациента выше своего здоровья, хотя медики делают всё, чтобы свести риски для себя к минимуму. Главврач пожелал Проценко поскорее выздороветь.
«Я надеюсь, что никто не посмеет обвинять Дениса Проценко в том, что он инфицировался коронавирусом — во время войны ранений не избежать», — цитирует Гусева пресс-служба петербургского комитета по здравоохранению.
Как сообщало ИА REGNUM, главный врач клинической больницы № 40 в Коммунарке, где лечатся заразившиеся коронавирусом жители столицы, сдал положительный тест на вирус SARS-CoV-2. Проценко продолжил работать, изолировав себя в кабинете.
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