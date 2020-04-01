Тегеран, , 08:06 — REGNUM В регионе компактного проживания курдов Ирана коронавирусом заразились свыше 3 тыс. человек. Об этом 31 марта сообщается в заявлении иранского министерства здравоохранения.

По данным министерства, от последствий заражения коронавирусной инфекцией в регионе скончались порядка 250 человек.

Напомним, общее число случаев инфицирования в Иране превысило 44 тыс. человек, количество летальных исходов приближается в 3 тыс. человек. Среди стран Ближнего Востока Иран пострадал больше других.

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