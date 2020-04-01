Владикавказ, , 07:56 — REGNUM Первые два случая заражения новым коронавирусом зарегистрированы в Северной Осетии, 1 апреля сообщил глава республики Вячеслав Битаров на странице в Instagram.

Глава Северной Осетии рассказал, что больные госпитализированы, их состояние — удовлетворительное.

Он отметил, что в регионе вводится режим самоизоляции для всех жителей. Битаров предупредил, что за соблюдением данного режима будут следить правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта стало известно, что под контролем врачей находятся 499 жителей Северной Осетии.

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