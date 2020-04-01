Томск, , 07:53 — REGNUM На утро 1 апреля в Томской области с подтверждённым положительным диагнозом COVID-19 по-прежнему зарегистрировано два человека. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, самочувствие заболевших медики оценивают как удовлетворительное.

Новых подтверждённых диагнозов «коронавирусная инфекция» в регионе нет.

У шестерых человек, находящихся в больнице №3 Томска, анализы в работе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области в связи с угрозой распространения коронавируса введён режим полной самоизоляции.

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