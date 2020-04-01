Южно-Сахалинск, 1 апреля 2020, 08:04 — REGNUM 2,5 тыс. литров антисептика для рук завезли в Сахалинскую область, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM.
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Растворы в количестве 500 литров уже доставлены в производственную аптеку. Там их разольют во флаконы по 50 мл и направят в государственные аптеки. Таким образом, в государственную аптечную сеть региона поступит 10 тыс. флакончиков с антисептиком. Остальной объем — 2 тыс. литров — распределят между организациями.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалина дополнительно закупили 1,5 млн медицинских масок для населения.