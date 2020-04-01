Воронеж, , 07:51 — REGNUM График движения общественного транспорта в Воронеже меняют на период самоизоляции, установленный до 5 апреля. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В мэрии определён обязательный перечень маршрутов, которые продолжат работу. Это №№ 1КВ, 1КС, 3В, 5, 5А, 6, 8, 9КА, 9КС, 10А, 13, 15А, 16В, 17, 20, 26А, 27, 37, 37А, 39, 42, 43, 49А, 49Б, 49М, 50, 52, 54, 57В, 58В, 60Б, 61, 64, 65А, 66, 68 Т, 70М, 75, 80, 90, 104, 105, 108А, 113КТ, 113КШ, 120, 122, 125. В часы пик, с 6:30 до 9:30 и с 16:30 до 19:00, интервал движения общественного транспорта должен быть не более 30 минут, в остальное время — не более 60 минут. Также в рейсы будут выходить автобусы на маршрутах №№ 22, 48, 59, 59АС, 64А, 68А, 78А, 98: утром и вечером, не менее одной единицы подвижного состава. Что касается остальных маршрутов, то право решения о целесообразности выхода автобусов на линию в мэрии предоставили их владельцам — это связано с резким снижением пассажиропотока.

«В начале этой недели мы зафиксировали кардинальное снижение пассажиропотока в общественном транспорте Воронежа — на 70% по сравнению с периодом 10−13 марта. В связи с введением губернатором режима всеобщей самоизоляции пассажиропоток сократится еще сильнее. Перевозчики находятся в очень непростом положении, автобусы ездят пустые, но готовы продолжать работать для обеспечения связи между городскими районами — для тех людей, которые в целях поддержания жизнеобеспечения города будут вынуждены ходить на работу», — пояснил заместитель руководителя управления транспорта Максим Захаров.

Как и прежде, в транспорте будут проводить полную дезинфекцию, усилится контроль за проведением предрейсового медицинского осмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев принял решение о введении всеобщей самоизоляции в регионе. Жителям запрещено покидать свои дома, за исключением выхода в продуктовые магазины, для выноса мусора или выгула домашних животных.