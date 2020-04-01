Новосибирск, , 07:49 — REGNUM В новосибирском управлении МЧС РФ сообщили, что с 1 по 5 апреля на территории региона будет действовать система оповещения населения.

Напомним, сегодня утром, 1 апреля, в Новосибирске завыли сирены — новосибирцев просят находиться дома.

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«Такие мероприятия необходимы, чтобы напомнить гражданам о необходимости соблюдать ограничительные меры, действующие с 31 марта в соответствии с постановлением губернатора региона, для обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации. Для населения будет звучать важная информация о дополнительных мерах безопасности», — пояснили в ведомстве.

Каждый час с 9:00 до 21:00 (время местное) во всех муниципальных образованиях Новосибирской области будет срабатывать система оповещения — через электросирены, уличные громкоговорители и видеоэкраны, в том числе на станциях метро, железнодорожных вокзалах и в аэропорту.

Напомним, с 20:00 (время местное) 31 марта в Новосибирской области начал действовать режим самоизоляции для всех. Новосибирцам предписано не покидать места проживания, за исключением случаев: обращения за экстренной или неотложной медицинской помощью, прямой угрозы жизни и здоровью, следования к ближайшему продуктовому магазину или аптеки, для выноса мусора или выгула домашних животных — на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания.

Дополнительные меры действуют до 24:00 5 апреля 2020 года.