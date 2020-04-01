Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Запас средств личной защиты в Национальном стратегическом резерве США оказался на грани исчерпания в связи с распространением коронавируса COVID-19, сообщает 1 апреля агентство Reuters со ссылкой на источники в американском министерстве внутренней безопасности.

По сведениям источников, американские власти испытывают нехватку защитных масок, респираторов, медицинских перчаток и халатов. В связи с этим предпринимаются попытки найти необходимые средства за границей, в частности, в Китае и Малайзии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за минувшие сутки в США от заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19, скончались 865 человек. Всего в Соединенных Штатах с начала распространения вируса скончались 3900 человек, выявлены почти 190 тысяч случаев заражения. В ближайшие недели американские власти ожидают увеличения показателей.

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