Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Компания Nintendo назвала дату релиза игры The Outer Worlds на портативной консоли Switch. Публикацию она разместила 31 марта на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/NintendoAmerica/status/1244972716689461248

Обладатели консоли смогут приобрести The Outer Worlds в цифровом формате или на физическом носителе 5 июня 2020 года. Изначально планировалось, что игра выйдет на Switch в марте 2020 года, однако Nintendo отложила релиз из-за того, что эпидемия коронавируса повлияла на работу компании Virtuous, занимавшуюся переносом The Outer Worlds на портативную платформу.

Релиз The Outer Worlds на ПК, PlayStation 4 и Xbox One состоялся 25 октября 2019 года. Это ролевая игра с видом от первого лица, над созданием которой работала студия Obsidian Entertainment, известная геймерам по Fallout New Vegas.

Читайте ранее в этом сюжете: Игра PlanetSide 2 установила новый рекорд Книги Гиннеса