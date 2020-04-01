Санкт-Петербург, , 07:44 — REGNUM Подавляющее большинство жителей Санкт-Петербурга утром 1 апреля находится дома. Индекс самоизоляции, по данным сервиса «Яндекса», показывает наивысшие 5 баллов. У Москвы это показатель составляет в данный момент 4,8 балла.

Напомним, днем 31 марта индекс самоизоляции составлял в Северной столице 3,3 балла по пятибалльной шкале.

Дороги Петербурга утром в среду также полностью свободны во всех частях мегаполиса.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 марта в Петербурге действует режим самоизоляции. Он обязателен для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Для остальных жителей города режим носит рекомендательный характер, однако большинство петербуржцев, проявляя гражданскую ответственность, предпочитает в эти дни не выходить из квартир и домов.

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