Петропавловск-Камчатский, , 08:03 — REGNUM Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подписал распоряжение о введении в регионе режима полной самоизоляции, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Ранее глава региона распорядился об обязательной самоизоляции граждан старше 65 лет и лиц, находящихся на диспансерном учете. Сейчас в документ внесены корректировки — самоизолироваться обязаны все.

За соблюдением карантина будут следить МВД, Росгвардия и Роспотребнадзор.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Восток режим полной самоизоляции введен на Сахалине, в Приморье, в Якутии и в Забайкалье. В Хабаровском крае такой режим введен для лиц 65 лет и старше, а также для граждан, находящихся на диспансерном учете.