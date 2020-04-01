Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Рекордное число пациентов — 865 человек — скончались за сутки в США от заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19, говорится в данных Университета Джонса Хопкинса.

Показатель стал самым высоким за всё время распространения коронавируса в мире.

Всего в Соединенных Штатах с начала распространения вируса скончались 3900 человек, выявлены почти 190 тысяч случаев заражения. Пик выявления новых заболевших также пришёлся на последние сутки — врачи зафиксировали рост числа пациентов на 26,4 тыс. человек.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пик смертности от COVID-19 ожидается в течение ближайших недель.

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