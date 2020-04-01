Новосибирск, , 07:36 — REGNUM По данным оперативного штаба Новосибирской области, за сутки в больницу поступили три ребёнка с признаками ОРВИ. Один из них вернулся из Таиланда, двое детей сами из России не выезжали, но за границей были их родители (родители здоровы). Четверых детей выписали.

«Всего в больнице на утро 1 апреля находятся 17 детей, недавно вернувшихся в Россию. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет», — говорится в официальном сообщении.

В инфекционной больнице Новосибирска сейчас находятся 44 пациента, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на 10:00 (время местное) сегодня, 1 апреля, в Новосибирске зарегистрирован ещё один случай заражения COVID-19. Количество пациентов с коронавирусом достигло десяти.

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