Сан-Диего, США, , 07:35 — REGNUM Многопользовательская игра PlanetSide 2 установила новый рекорд, который вошёл в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом 1 апреля сообщил портал Screen Rant.

Рекорд относится к количеству игроков, одновременно участвующих в FPS-сражении (FPS (first person shooter) — шутер от первого лица), в какой-то момент их число возросло до 1283. Отмечается, что за февраль и март 2020 года количество игроков PlanetSide 2 выросло на 60%, а за последние 30 дней значение показателя максимального онлайна достигло 7694.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд по количеству участвующих в FPS-сражении геймеров также принадлежит PlanetSide 2, игра установила его в 2015 году. Её релиз состоялся 20 ноября 2012 года, разработкой занимается студия Daybreak Game Company.

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