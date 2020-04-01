Воронеж, , 07:35 — REGNUM Сотрудники полиции установили жительницу Воронежа, распространившую фейк о коронавирусе, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

32-летняя жительница областного центра разместила в социальной сети данные о якобы сокрытии реальной ситуации о коронавирусе и закрытии города Воронежа, как инфицированного.

В отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении по части 9 статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». Она дала признательные показания и удалила публикацию, извинившись перед пользователями. Однако теперь материалы дела об административном правонарушении будут переданы в суд для привлечения гражданки к ответственности — ей грозит штраф до 100 тыс. рублей.

В полиции в очередной раз призывают скептически относится к сообщениям, которые появляются в мессенджерах и соцсетях, например, о том, что «по квартирам ходит «бригада медиков» говорят — сан обработка от вируса и т.п. дальше — слезоточивый газ и чистят квартиры. Информацию дали на оперативке в школе милиции». Данные сообщения не соответствуют действительности, отмечают в полиции.