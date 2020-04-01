Вашингтон, , 07:30 — REGNUM В Соединенных Штатах от заболевания коронавирусной инфекцией могут умереть от 100 тысяч при благоприятном до 2,2 миллионов человек при неблагоприятном сценарии развития ситуации, сообщается в экспертных материалах, опубликованных пресс-службой Белого дома США.

При наиболее благоприятном сценарии, когда американские власти примут все необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса, смертность в США может составить от 100 до 200 тыс. человек. Если же власти США не будут вмешиваться в ситуацию, то в стране могут умереть до 2,2 миллионов человек.

В то же время эксперты предполагают, что пик смертности в Соединенных Штатах придется на 15 апреля. По их прогнозам, в этот день может умереть до 2214 человек. После этого, вероятно, смертность пойдет на спад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о грядущих «трудных днях» для Соединенных Штатов из-за эпидемии коронавируса нового типа. Он также призвал американцев соблюдать все указания властей и врачей, чтобы не допустить бурного распространения инфекции.

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