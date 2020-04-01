Новосибирск, , 07:27 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба на 10:00 (время местное) сегодня, 1 апреля, зарегистрирован ещё один случай заражения COVID-19.

Уточняется, что женщина с 4 по 18 марта с другом находилась в Италии и Нидерландах. Домой они возвращались через Москву. в Новосибирск прилетели 19 марта. Находились на самоизоляции под наблюдением врачей. 27 марта с лёгкими симптомами ОРВИ женщину доставили в инфекционную больницу. Были взяты пробы на COVID-19, от госпитализации она отказалась и вернулась домой. 31 марта, после получения положительного результата скринингового исследования, её поместили в стационар. Диагноз «коронавирусная инфекция» подтверждён в лаборатории научного центра «Вектор».

"Анализы друга пациентки в настоящий момент отрицательные, — уточняется в сообщении оперштаба. — Всего рейсом 19 марта летели 169 пассажиров. Жителей Новосибирской области из них — 78. Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медработники в настоящий момент связываются с ними, чтобы установить медицинское наблюдение и сделать тесты на коронавирус».

На сегодняшний день количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области достигло десяти.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 31 марта, две женщины с отрицательными результатами тестов были выписаны из больницы.

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