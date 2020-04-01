Оренбург, , 07:26 — REGNUM В Оренбургской области перенесли сезон весенней охоты, а выдача новых разрешений на добычу птиц приостановлена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Дополнительные меры по противодействию распространению короновирусной инфекции затронули и сферу охоты. Весенний сезон отсрочили.

В южной части региона сезон охоты должен был начаться в конце марта, теперь его сроки сдвинуты на 17−22 апреля. В северной части сезон охоты планировали открыть 4 апреля, однако из-за коронавируса охота начнется 17 апреля, а завершится 26 апреля.

Сроки любительской и спортивной охоты на птиц, указанные в уже выданных разрешениях, считаются действительными.