Ханты-Мансийск, , 07:20 — REGNUM Власти Югры выплатят неработающим пенсионерам на период самоизоляции по 3 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Ранее эти деньги предназначались для выплат на декабрьский День рождения Югры. Но в правительстве ХМАО решили, что в апреле данные деньги для пенсионеров важнее и своевременней.

Отмечается, что единовременные выплаты получат 257 тыс. неработающих пенсионеров Югры в беззаявительном порядке.