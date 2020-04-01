Смоленск, , 07:17 — REGNUM Полная самоизоляция вводится на территории Смоленской области — поправки в указ о режиме повышенной готовности, ужесточающие меры против распространения в регионе коронавируса, подписал 31 марта губернатор Алексей Островский.

В частности, указом приостановлена работа объектов розничной торговли, за исключением аптек, продовольственных и зоомагазинов, салонов связи и магазинов, торгующих товарами первой необходимости.

Также вводится запрет на выход граждан из дома, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медпомощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту работы, похода в ближайший магазин, для выноса мусора или выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

Указ действует до 5 апреля.