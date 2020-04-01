Красноярск, , 07:13 — REGNUM На утро 1 апреля в Красноярском крае зарегистрировано 14 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минздраве, ожидается подтверждение анализа в 12 случаях в новосибирской лаборатории «Вектор».

В минздраве заверили, что все пациенты находятся в изолированных боксах.

Под непрерывным медицинским наблюдением в крае находятся 11 196 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с угрозой распространения коронавируса Красноярский край перешёл в режим самоизоляции — «до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки».

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