Курган, , 07:11 — REGNUM В Кургане с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции с 1 апреля 2020 года на ряде центральных улиц будет запрещена стоянка всех видов транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации столицы Зауралья.

Запрет распространяется на ул. Пушкина (участок от ул. Комсомольской до ул. Ленина); ул. Гоголя (участок от ул. Ленина до ул. Володарского); ул. Комсомольскую — (участок от ул. Пушкина до ул. Гоголя).

Помимо этого запрет на стоянку распространяется на площадку перед кинотеатром «Россия» (ул. Володарского, 75), а также возле жилых домов №№53, 55, 55а, 61, 83 по ул. Гоголя (возле здания горадминистрации Кургана и правительства Зауралья).

Ограничения будут действовать до постановления главы Кургана об отмене запрета.

Напомним, с 1 апреля в Курганской области введён режим самоизоляции в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

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