Рим, , 07:07 — REGNUM Несколько мастерских завода в Сант-Агата Болоньезе, принадлежащего автопроизводителю Automobili Lamborghini, будут переделаны для производства медицинских масок и защитных экранов для лица, 31 марта сообщается на сайте компании.

Произведенные изделия будут передаваться больнице Сант'Орсола-Мальпиги в Болонье. Планируется выпускать в день примерно 1000 масок и 200 защитных экранов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта стало известно, что один из цехов туринского завода Fiat Chrysler приступит к выпуску медицинских масок.

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