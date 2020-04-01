Санкт-Петербург, , 07:00 — REGNUM Первоапрельскую шутку сыграла погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В ночь на 1 апреля в обоих регионах пошел снег, которого жители обоих регионов не видели уже несколько недель. Утром снегопад продолжился, он сопровождается ветром и метелью.

Снег в городе Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на 7 часов утра в Петербурге температура составляет 0 градусов, дует юго-западный ветер со скоростью 4−8 м/с, влажность 92%, давление пониженное, 747 мм рт. ст.

В течение первого апрельского дня сохранится облачная погода, в первой половине дня пройдет мокрый снег с дождем. Ветер местами с порывами до сильного. Температура воздуха днем +2…+4 гр.

В Ленинградской области днем в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем. Ветер также юго-западный, западный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха днем 0…+5 гр. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.