Гавана, , 06:57 — REGNUM Власти Кубы временно остановили прием международных авиарейсов в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters.

Также кубинский власти призвали все иностранные суда покинуть порты острова.

«Нам необходимо прекратить прием пассажиров, которые продолжают подвергать риску здоровье людей», — заявил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро.

Отмечается, что запрет не коснется грузовых самолетов и рейсов, доставляющих гуманитарную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, на Кубе подтверждено 186 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 26 марта на Кубе скончался гражданин России, который ранее был госпитализирован с подозрением на коронавирус.

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