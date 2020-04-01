Улан-Удэ, , 06:53 — REGNUM Количество пациентов, у которых подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией в Бурятии, возросло до 25 человек, 1 апреля сообщает пресс-служба правительства республики.

За сутки было зарегистрировано шесть новых случаев заболевания. Под наблюдением врачей в стационарных отделениях медучреждений находится 70 пациентов. Пять человек помещены в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта на территории Бурятии действует режим всеобщей самоизоляции.

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