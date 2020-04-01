Буэнос-Айрес, , 06:40 — REGNUM 19 тысяч 939 человек задержаны в Аргентине полицией за нарушение карантине с момента введения ограничений в стране, 31 марта передает телеканал TN.

У них были изъяты 1597 автомобилей. Отмечается, что передвижение на личном транспорте в Аргентине разрешено только тем, у кого есть специальный пропуск. Конфискованные автомобили останутся у полиции до окончания карантинного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, режим карантина в Аргентине, который должен был закончиться 31 марта, решили продлить до 12 апреля.

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