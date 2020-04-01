Хабаровск, , 06:39 — REGNUM Новый случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа лабораторно подтвержден в Хабаровском крае. Восьмой по счету пациент находится в краевом инфекционном госпитале, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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Все пациенты, по данным ведомства, находятся в удовлетворительном состоянии, тяжелобольных нет.

Как сообщало ИА REGNUM, трое пациентов с коронавирусом в Хабаровске, ранее помещенные в реанимацию, пошли на поправку и в интенсивной терапии более не нуждаются.