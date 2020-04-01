Омск, , 06:35 — REGNUM В Омской области ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

«К сожалению, мы видим, что ситуация ухудшается. На сегодняшний день, у нас в Омской области уже восемь человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Один из этих людей находится в очень тяжёлом состоянии в реанимации», — заявил губернатор Омской области Александр Бурков после состоявшегося вечером 31 марта заседания оперативного штаба.

По его словам, под медицинским наблюдением находятся более 7 тысяч человек. 1200 из них напрямую контактировали с заболевшими.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области с 1 апреля введён режим всеобщей самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома или квартиры. Движение общественного городского электротранспорта, автобусов и маршруток сокращается до минимума. Ранее сообщалось о трёх заболевших COVID-19 в регионе.

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