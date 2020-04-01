Казань, , 06:58 — REGNUM Казанский метрополитен с 1 апреля будет работать по измененному графику — с 06:00 до 21:00 часов, сообщает администрация города. Это в первую очередь связано с принятыми в Татарии мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Новый режим работы продлится до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. По данным комитета по транспорту, в городском метрополитене пассажиропоток снизился в 4,5−5 раз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Татарии Рустам Минниханов обратился к жителям республики с просьбой оставаться дома. Напомним, с 30 марта в Татарии введён режим всеобщей самоизоляции.

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