Киншаса, , 06:32 — REGNUM Новых 11 случаев заболевания коронавирусной инфекции выявили в Демократической Республике Конго за 31 марта, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что семеро пациентов заразились инфекцией непосредственно на территории ДРК. Остальные четыре человека выезжали за рубеж. Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в ДРК выросло до 109.

При этом власти ДРК не исключили ужесточения мер по пресечению распространения коронавируса нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в столице ДР Конго объявили режим карантина в столице страны Киншасе. Согласно предписаниям, жители города должны оставаться дома в течение трех недель. Для совершения покупок и прогулок выделены определенные дни.

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