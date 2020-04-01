Новосибирск, , 06:29 — REGNUM Горводоканал Новосибирска в условиях режима повышенной готовности работает в штатном режиме, сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Об этом руководство предприятия доложило мэру города Анатолию Локтю во время выездного совещания.

«Главная задача в условиях режима повышенной готовности — обеспечить устойчивую работу всех систем жизнеобеспечения города, в том числе и Горводоканала. Что бы ни происходило в Новосибирске, какие бы режимы не вводились, Горводоканал должен работать бесперебойно, подавать чистую воду в квартиры новосибирцев и на предприятия «, — подчеркнул градоначальник.

По словам директора МУП «Горводоканал» Юрия Похила, качество воды в водопроводе остаётся на высоком уровне. Он рассказал, что вода из реки Обь проходит многоступенчатую систему очистки, подвергается двухэтапному обеззараживанию. По чистоте такая вода не уступает по качеству бутилированной воде, заверил Похил.