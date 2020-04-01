Омск, , 06:25 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков подписал распоряжение о введении в регионе режима самоизоляции.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, все жители Омской области, вне зависимости от возраста, должны соблюдать новые требования с 1 апреля.

Покидать дом или квартиру разрешено лишь в ряде случаев. В частности, при обращении за экстренной медицинской помощью, для поездки на работу. Также разрешено совершить покупку в ближайшем работающем магазине или аптеке, вынести мусор, выгулять домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания.

В общественных местах и общественном транспорте жители должны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Организации должны обеспечить условия для социального дистанцирования.

Как сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса введён и в других регионах России.

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