Южно-Сахалинск, , 06:23 — REGNUM Единственный островной регион России, Сахалинская область, в полном объёме обеспечен койками для лечения коронавируса нового типа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«200 мест доступно уже сейчас. 250 — находятся в резерве. При необходимости мы можем оперативно развернуть еще 1000 коек на базе спортивного лагеря «Олимпия». В учреждениях здравоохранения предусмотрено 70 коек реанимации и 180 аппаратов ИВЛ», — рассказал глава областного минздрава Владимир Ющук.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалина закупили дополнительного оборудования для лечения коронавируса на 60 млн рублей. Аппаратуру доставили на остров двумя бортами из Москвы. В ближайшие дни на остров доставят 1,5 млн медицинских масок.