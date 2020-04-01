Южно-Сахалинск, 1 апреля 2020, 06:23 — REGNUM Единственный островной регион России, Сахалинская область, в полном объёме обеспечен койками для лечения коронавируса нового типа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалина закупили дополнительного оборудования для лечения коронавируса на 60 млн рублей. Аппаратуру доставили на остров двумя бортами из Москвы. В ближайшие дни на остров доставят 1,5 млн медицинских масок.