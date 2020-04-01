Нью-Дели, , 06:16 — REGNUM Россия возвращает 406 своих граждан, застрявших в Индии из-за ограничений в связи с распространением коронавируса. Они уже вылетели в Москву, сообщил 1 апреля заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Андрей Фёдоров.

По его словам, борт принял всех, кому хватило места, в том числе четыре маленьких ребенка отправились без места.

«Более 150 российских граждан не смогли вылететь, поскольку не хватило мест», — сказал Фёдоров.

По его словам, сейчас их размещают в гостиницах в Нью-Дели, однако ситуация сильно осложняется действующими в Индии ограничениями на передвижение и комендантским часом.

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Сейчас на учёте в делийском консульском округе состоят 1029 граждан России. «Также в Гоа, по данным генконсульства в Мумбаи, еще находятся около 5600 россиян», — объяснил представитель посольства.

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