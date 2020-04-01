Сеул, , 06:14 — REGNUM Не менее 125 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Южной Корее за прошедшие сутки, сообщает агентство Рёнхап.

Таким образом общее количество подтвержденных случав заражения коронавирусом нового типа в республике достигло 9887. Отмечается, что в Южной Корее вновь вырос показатель выявленных заболеваний COVID-19 за сутки. Также за 31 марта в стране три человека умерли от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта представители Южной Кореи и Китая провели переговоры по ситуации с коронавирусом нового типа. В ходе разговора южнокорейский посол выразил надежду, что китайские власти продолжат поддерживать южнокорейцев, проживающих на территории Поднебесной.

Читайте ранее в этом сюжете: Представители Южной Кореи и Китая обсудили ситуацию с коронавирусом