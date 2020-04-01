Новосибирск, , 06:14 — REGNUM В Новосибирске сегодня утром, 1 апреля, завыли сирены — новосибирцев просят находиться дома.

Напомним, накануне, 31 марта, в Новосибирской области ввели режим всеобщей изоляции.

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«Уважаемые жители, чтобы избежать распространения коронавируса, просьба оставаться дома», — прозвучало из громкоговорителей.

Как уточняет корреспондент ИА REGNUM, систему экстренного оповещения включали уже несколько раз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске, по данным оперативного штаба на 20:00 (время местное) 31 марта, подтверждено девять случаев заражения COVID-19. Две женщины с отрицательными результатами тестов выписаны из больницы, семь пациентов с коронавирусом остаются в инфекционной больнице.

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