Владивосток, , 06:07 — REGNUM С 1 апреля на всей территории Приморья устанавливается пожароопасный период, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Постановление об этом подписано властями края. Ранее сезон уже был открыт в 13 муниципалитетах, с 1 апреля противопожарный режим распространился на всю территорию региона.

«С 1 апреля противопожарный сезон открыт в Арсеньеве, Дальнереченске, Лесозаводске, Чугуевском, Анучинском и Тернейском муниципальных округах, а также в Дальнереченском, Кировском, Красноармейском, Пожарском, Спасском, Черниговском и Яковлевском районах», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья решили запретить нахождение граждан в лесу в период распространения коронавирусной инфекции, для чего на дорогах, ведущих в лес, будут установлены кордоны.