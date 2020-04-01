Сургут, Югра, 1 апреля 2020, 06:01 — REGNUM В Сургуте ночной клуб «Марс» в разгар карантинных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции устроил вечеринку. Об этом сообщил глава города Вадим Шувалов в своих аккаунтах в социальных сетях.
Вадим Шувалов отметил, что сургутские врачи «буквально живут на работе», тогда как, «несмотря на все ограничения, отдельные личности продолжают славно веселиться».
Глава Сургута отметил, что по городу будут проводиться рейды с проверками соблюдения карантинного режима
Напомним, в Югре 31 марта зарегистрировано семеро заболевших с новым коронавирусом: шестеро с SARS-CoV-2 (COVID-19) проживают в Сургуте и один случай зафиксирован у вахтовика с Приобского месторождения в Ханты-Мансийском районе.
Читайте ранее в этом сюжете: Власти Югры: зарегистрировано семь случаев заражения SARS-CoV-2