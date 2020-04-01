Сургут, Югра, , 06:01 — REGNUM В Сургуте ночной клуб «Марс» в разгар карантинных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции устроил вечеринку. Об этом сообщил глава города Вадим Шувалов в своих аккаунтах в социальных сетях.

«Подобной инфантильности и глупости я давно не встречал. И здесь я говорю не о владельце клуба — здесь всё ясно, им движет элементарное желание урвать свой кусок даже в такое тяжёлое время. О чём думают горожане, которые в период пандемии опасной инфекции идут прямиком в толпу, — вот, чего понять не могу», — написал глава Сургута.

Вадим Шувалов отметил, что сургутские врачи «буквально живут на работе», тогда как, «несмотря на все ограничения, отдельные личности продолжают славно веселиться».

Глава Сургута отметил, что по городу будут проводиться рейды с проверками соблюдения карантинного режима

«И разъяснительные беседы проведём. Прямо как в детском саду. Если уж взрослые дяди и тёти так и не научились понимать, что такое хорошо, а что такое плохо», — подытожил Вадим Шувалов.

Напомним, в Югре 31 марта зарегистрировано семеро заболевших с новым коронавирусом: шестеро с SARS-CoV-2 (COVID-19) проживают в Сургуте и один случай зафиксирован у вахтовика с Приобского месторождения в Ханты-Мансийском районе.

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