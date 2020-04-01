Новосибирск, , 05:40 — REGNUM Новосибирский оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции сообщил, что в мессенджерах и соцсетях появилась информация о передвижении воинских соединений, установке блокпостов на въездах в регион и блокировке Болотного. В оперштабе подчеркнули, что эти новости не соответствует действительности.

«Вся военная техника и личный состав территориального военного гарнизона Новосибирской области находятся в пунктах постоянной дислокации. Информация о вертолётах, распыляющих по ночам дезинфицирующий раствор, также недостоверна и уже многократно опровергалась», — говорится в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оперштаб назвал недостоверной инфорормацию о больных COVID-19 медработниках.

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