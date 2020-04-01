Владивосток, , 05:41 — REGNUM Мероприятия по безаварийному пропуску льда на реках завершили спасатели Приморской поисково-спасательной службы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Группа спасателей работала на реках Арсеньевка и Уссури в Яковлевском районе. В настоящее время идёт необратимый процесс разрушения льда, ледоход которого может причинить повреждения каким-либо гидротехническим сооружениям, отметили в министерстве ГО и ЧС Приморья.

«Спасатели бурили и пилили лёд вблизи опор мостов, тем самым предотвращая их повреждение большими глыбами во время ледохода», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный военный округ сформировал специальные противопаводковые группы, которые оперативно будут реагировать на различные ситуации, характерные для начала паводка.