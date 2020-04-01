Новосибирск, , 05:33 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба на 20:00 (время местное) 31 марта, подтверждено девять случаев заражения COVID-19. Две женщины с отрицательными результатами тестов выписаны из больницы. Ещё семь пациентов с коронавирусом остаются в инфекционной больнице №1 Новосибирска.

Кроме того, под наблюдением врачей находятся 6 475 новосибирцев. Снято с наблюдения 2 115 человек.

За сутки в регионе ОРВИ и гриппом заболели 2 829 человек, госпитализировано — 44 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что с 20:00 (время местное) 31 марта в Новосибирской области введён режим всеобщей изоляции.

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