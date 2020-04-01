Южно-Сахалинск, , 05:33 — REGNUM Прибывших из Таиланда на Сахалин пассажиров, помещенных в карантинный пункт в санатории Синегорские минеральные воды, отправили домой, на самоизоляцию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В среду, 1 апреля, стали известны результаты анализов на COVID-19 274 пассажиров рейса из Таиланда. Все анализы отрицательные. Люди здоровы. Всем выданы предписания о продолжении домашней обсервации. Для всех власти Сахалина организовали бесплатную доставку по домам — в Южно-Сахалинске и по районам.

Как сообщало ИА REGNUM, режим полной самоизоляции введён в Приморском крае.