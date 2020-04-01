Стокгольм, , 05:24 — REGNUM Власти Швеции запретили посещение домов престарелых в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, говорится в заявлении шведского агентства по здравоохранениию.

Также в стране намерены проводить больше тестов на выявление коронавирусной инфекции. Ранее анализы сдавали госпитализированные пациенты, пожилые люди и лица, осуществляющие уход за престарелыми. По данным агентства, к 30 марта в Швеции было проведено 36 тыс. тестов на наличие коронавируса нового типа. Теперь планируется проводить 20−30 тыс. тестов еженедельно.

По последним данным, в Швеции выявлено 4435 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Число летальных случаев заболевания COVID-19 в стране составляет 180.

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